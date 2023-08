Al-Hilal a officialisé ce mardi l'arrivée de Neymar. Après six ans passés au Paris Saint-Germain, la star brésilienne va donc poursuivre sa carrière en Arabie saoudite.

En attendant OM - Panathinaïkos

OM : Longoria déjà sous pression, Marseille pourrait perdre une fortune contre le Panathinaïkos !

OM : Marcelino réserve une surprise dans son onze à un Panathinaikos hautain

OM : le groupe pour affronter le Panathinaikos avec 3 absents

OM : avant le Panathinakos, les 5 plus belles remontadas marseillaises en Coupe d'Europe

Mercato show

FC Barcelone - Mercato : Joao Félix insulté par les supporters de l'Atlético à cause du Barça !

Real Madrid - Mercato : Kolo Muani, Tchouaméni, Valverde... 2 bombes d'ici le 1er septembre ?

Real Madrid, PSG - Mercato : Sergio Ramos se prend un stop digne de Cristiano Ronaldo !

Le grand jour pour Kepa au Real Madrid, le FC Barcelone se lance pour Cancelo

PSG - Mercato : Mbappé a trouvé une solution à 150 M€ pour ne pas froisser le Real Madrid !

PSG - Mercato : un courtisan jette l'éponge pour Verratti, un autre revoit son offre à la hausse !

PSG – Mercato : Paris acte un départ dans son loft !

OM - Mercato : deux recrues en salle d'attente mais Malinovskyi bloque tout !

OM - Mercato : l'entourage de Wilson Isidor s'est braqué

OL - Mercato : la DNCG fait trembler Lyon pour son dernier renfort

FC Nantes - Mercato : Lafont, un dossier explosif pour Aristouy ?

FC Nantes - Mercato : un concurrent très populaire pour Merlin au Celtic

RC Lens - Mercato : Seko Fofana justifie son départ et fait une promesse

LOSC - Mercato : Létang fixe la barre haut pour Baleba, son remplaçant déjà trouvé ?

Stade Rennais - Mercato : les dessous de la vente de Lovro Majer révélés !

ASSE - Mercato : la fin du feuilleton Leautey est annoncée pour samedi

ASSE - Mercato : après Cathline, Perrin a essuyé un autre refus !

Nice tient son latéral gauche, Nicolas Pépé pourrait filer en Turquie, Wolfsburg casse sa tirelire pour Majer

Et aussi...

FC Barcelone, PSG : un bagarre éclate à Miami… à cause de Lionel Messi !

Real Madrid - Mercato : Florentino Perez présente Kepa et fait un « gros câlin » aux blessés

ASSE : gros coup dur pour Batlles avant QRM

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Si vous n'avez pas pu suivre l’actualité du jour, But ! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 15 août 2023. On parle du gros transfert de Neymar à Al-Hilal, des soucis de Xavi au Barça ainsi que de l'OM - Panathinaïkos et du Mercato.