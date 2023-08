FC Barcelone, PSG - Mercato : Neymar rêve encore de revenir au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il ne manque plus grand-chose pour que le PSG officialise le départ de Neymar à Al-Hilal. Le club saoudien va verser 90 M€ pour l'attaquant brésilien de 31 ans, un montant absolument inespéré. En effet, la cote du joueur s'est effondrée depuis son transfert retentissant de 2017, quand Paris avait versé 222 M€ pour l'arracher au Barça. Entre blessures et mauvaise hygiène de vie, sa cote n'était plus "que" de 60 M€ pour Transfermarkt.

Il espère retourner au Barça en 2025

Le choix premier de Neymar pour cet été était de retourner au FC Barcelone. Mais les finances catalanes ne sont plus ce qu'elles étaient et Xavi privilégiait l'arrivée d'un latéral droit. Cependant, selon L'Equipe, le Brésilien n'a pas abandonné l'idée de rejouer pour un club qu'il a regretté d'avoir quitté pour Paris. Son idée serait d'honorer ses deux années de contrat en Arabie Saoudite, puis d'aller gratuitement au Barça en 2025, à un an de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Un timing idéal pour lui. Mais les Blaugranas, qui hésitaient déjà à le prendre cet été, auront-ils plus envie dans deux ans et après autant de saisons loin du très haut niveau ?

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

👀 L'Equipe: Neymar no renuncia a venir al Barça



🏟️ Según el diario francés, firma un contrato corto para volver algún día al Camp Nouhttps://t.co/Ahc947cvzt — Diario SPORT (@sport) August 15, 2023

Podcast Men's Up Life