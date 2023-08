PSG - Mercato : les incroyables avantages dont bénéficiera Neymar en Arabie Saoudite

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Il aurait préféré retourner au FC Barcelone mais, comme tous les footballeurs ayant décidé de mettre le cap sur l'Arabie Saoudite, Neymar s'y retrouvera financièrement. On le sait, l'attaquant brésilien de 31 ans va toucher un salaire annuel de 100 M€, comme Karim Benzema. Mais ce ne sera pas tout, loin de là. Foot Mercato a listé ses avantages et ils sont énormes. Ainsi, à l'instar de Cristiano Ronaldo, Neymar verra une maison avec employés mise à sa disposition, un jet privé et il aura également le droit de vivre avec sa compagne, Bruna Biancardi, alors qu'ils ne sont pas mariés, ce qui est interdit par la loi saoudienne.

Mais ce n'est pas tout ! Pour chaque victoire d'al Hilal, il touchera une prime de 80.000€. Et surtout, surtout, chaque post sur les réseaux sociaux vantant l'Arabie Saoudite lui vaudra un chèque de... 500.000€ ! Autant dire que la promotion du candidat à l'organisation à la Coupe du monde 2030 va y aller bon train du côté de Neymar !

