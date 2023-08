PSG - Mercato : Neymar enrage contre Xavi et fixe une condition à son retour au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Si Neymar Jr va finalement rejoindre Al-Hilal (Arabie Saoudite) où on lui prépare un accueil de rock-star, le Brésilien part quand même frustré de n'avoir pas pu formalisé son retour du côté du FC Barcelone. Un retour qui pourrait se faire dans deux ans, à l'issue de sa pige à Saudi Pro League... et sous réserve que Xavi ne soit plus le manager des Blaugranas.

Neymar n'a pas digéré la prise de position de Xavi

En effet, s'ils entretenaient une bonne relation jusqu'à cet été encore, Neymar Jr en voudrait beaucoup à son ancien coéquipier d'avoir mis un frein à sa venue pour privilégier le recrutement d'un latéral droit (Joao Cancelo) mais également d'avoir mis son véto pour « protéger le vestiaire » (selon les termes employés par la presse espagnole).

D'après Fabrizio Romano, Neymar Jr était tellement remonté contre Xavi qu'il se serait lâché dans certaines conversations privées, annonçant qu'il ne pourrait pas revenir au Barça tant que le jeune technicien serait en poste.

