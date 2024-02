Ligue Europa, Ligue Europa Conférence : où suivre le tirage au sort des huitièmes de finale

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Après les barrages, place au dernier plateau des Ligue Europa et Ligue Europa Conférence ! Depuis hier soir, on connait les 16 prétendants à la victoire finale en C3 et C4. Ce vendredi, à Nyon, aura donc lieu le tirage au sort des huitièmes de finale. A 12 heures pour la Ligue Europa, à 13 heures pour la Ligue Europa Conférence.

Sur le site de l’UEFA, Canal+ Foot et RMC Sport

Les tirages au sort seront diffusés sur Canal+ Foot et sur RMC Sport. Un direct sera également disponible gratuitement sur le site UEFA.com et But ! Football Club vous proposera un live-texte commenté.

Pour rappel, les huitièmes de finale de Ligue Europa et Ligue Europa Conférence se joueront les 7 et 14 mars prochain, au lendemain des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.

