OL : Blanc enrage contre l’égalisation de Clermont

Une après-midi à oublier pour l’OL. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont allés s’incliner à Clermont (2-1). Une défaite plus que regrettable dans la lutte pour la 5e place synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Après la rencontre, Laurent Blanc est revenu sur l’égalisation de Grejohn Kyei juste après l’ouverture du score de l’OL.

« Ce que je regrette, c’est le tournant du match. Et que durant les 5 minutes après avoir marqué, il faut toujours faire attention. Parce qu’inconsciemment, on a tendance un petit peu à se relâcher, je ne fais que le répéter, mais apparemment je ne suis pas bien compris. Je pense que si on arrive à rentrer à la mi-temps à 1-0, le match est totalement différent en seconde période », a d’abord confié le coach lyonnais au micro de Prime Vidéo.

« C’est une déception parce qu’on renouvelle quand même beaucoup de fois les mêmes erreurs. Oui on a une équipe jeune, mais je pense qu'il faut apprendre. C'est une saison compliquée, on est à fond et puis un moment donné ça se passe un petit moins bien et il y a des éléments qui nous sont défavorables. Après, il ne faut pas enlever le mérite de de Clermont », a conclu Laurent Blanc.