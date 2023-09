PSG, OM, RC Lens, FC Nantes, OL : la LFP tient un gros poisson, le milliard arrive pour la L1 !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

La LFP remet, ce matin, ses droits de diffusion pour la Ligue 1 et la Ligue 2 en jeu, avec des réponses attendues le 17 octobre. Aujourd'hui, elle reçoit 624 M€ annuels pour la L1. Canal+ paie 332 M€ pour deux affiches, Prime Video (Amazon) verse 250 M€ par an et Free donne 42 M€. Fixé par Vincent Labrune, l'objectif est clair : un milliard d'euros ! Dans la foulée de cette consultation, L’Équipe fait savoir que la Ligue consultera le marché pour ses droits à l'étranger qui sont très loin des autres grands championnats (80 M€ par an) mais elle reste confiante malgré une conjoncture économique difficile. Selon elle, la L1 est en plein développement notamment grâce aux fonds injectés par CVC. Pour preuve : le dernier mercato. La Ligue 1 a été le championnat le plus dépensier après la Premier League (900 M€).

DAZN très intéressé par la Ligue 1

La LFP compte attirer ses diffuseurs actuels (Amazon et Canal+) et en faire venir d'autres, notamment DAZN, afin de stimuler la concurrence. Marc Watson confirme l'intérêt de son groupe, après avoir déjà scellé un accord avec Canal+ pour cette saison. « Nous sommes très intéressés. D'ici le 17 octobre, nous déciderons exactement de ce que nous allons faire, révèle celui qui en charge de l'appel d'offres pour DAZN. Toutes les options sont sur la table. DAZN vient sur le marché français car nous croyons en son potentiel. Nous sommes le bon partenaire pour donner aux fans français l'opportunité de mieux voir les matches et de façon plus simple comme nous l'avons fait en Allemagne, en Espagne, en Belgique ou en Italie. Nous avons prouvé ailleurs que nous sommes en mesure d'investir avec succès dans des ligues majeures. Nous n'avons pas de dettes, ou très peu. Il n'y a aucun risque avec nous. »

Hommage aux victimes du séisme au Maroc



En hommage aux victimes du terrible séisme qui a touché le Maroc, tous les coups d’envoi des matches de la 5e journée de @Ligue1UberEats et de la 6e journée de @Ligue2BKT seront précédés le week-end prochain d’une minute de recueillement. — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 9, 2023

Podcast Men's Up Life