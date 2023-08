PSG, OM, Reims, Strasbourg : l’équipe type de la 3e journée de Ligue 1

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Kylian Mbappé est de retour sur les pelouses de L1 et fait déjà partie de l’équipe type de cette 3e journée de Ligue 1 après son doublé inscrit contre le RC Lens, samedi au Parc des Princes (3-1). Son coéquipier uruguayen Manuel Ugarte l’accompagne dans l’entrejeu.

Un 9 pour Teuma

Dans le but, le Marseillais Pau Lopez retrouve un peu de confiance après Brest (2-0) et se place derrière les Strasbourgeois Frédéric Guilbert et Lucas Perrin. Le Rémois Yunis Abdelhamid et le Lorientais Vincent Le Goff complètent la ligne défensive. Le joueur le mieux noté de cette équipe type se nomme toutefois Teddy Teuma, qui hérite de la note de 9 après son doublé à Montpellier (3-1).

👤 - Frédéric Guilbert et Lucas Perrin figurent dans l'Equipe type de la 3ème journée de Ligue 1 du journal @lequipe après la victoire 2-0 du Racing face à Toulouse.



👉 Félicitations @fredguilbert24 et @PerrinLucas5 ! 💙🤍#RCSA #RCSLIVE #LIVERCS pic.twitter.com/hNrq4kB6Wo — RCSA FOREVER (@RCSAFOREVER) August 27, 2023

