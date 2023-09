La première compo d'Henry a fuité, un ex de Man City rêve de Bordeaux, Rennes lâché par Gouiri en janvier ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Équipe de France Espoirs : Thierry Henry prépare des choix forts

Nommé sélectionneur de l’équipe de France Espoirs en août, Thierry Henry prépare une grosse révolution face au Danemark ce jeudi (18h30). Si l’on en croit RMC Sport, le Champion du Monde 1998 se prépare déjà à quelques choix tranchés comme l’intronisation du gardien de Toulouse Guillaume Restes dans les buts et le capitanat offert à l’ancien Lyonnais Castello Lukeba. S’il était titulaire sous Sylvain Ripoll, Rayan Cherki n’est pas assuré de débuter aujourd’hui en balance avec le monégasque Maghnes Akliouche dans un quatuor avec Elye Wahi, Bradley Barcola et Arnaud Kalimuendo.

🧤 Thierry Henry a tranché : le jeune portier du TFC Guillaume Restes (18 ans) sera titulaire dans les cages des Bleuets contre le Danemark.https://t.co/VKSyPOtTkF — RMC Sport (@RMCsport) September 6, 2023

Stade Rennais : Gouiri vers l’Algérie… et la CAN 2024 !

Plus sélectionnable en équipe de France Espoirs, Amine Gouiri (Stade Rennais, 23 ans) va bel et bien rejoindre l’équipe d’Algérie à compter du rassemblement d’octobre. En conférence de presse, le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi a annoncé que l’attaquant formé à l’OL avait entamé les formalités administratives pour obtenir la double nationalité. Mauvaise nouvelle pour Bruno Genesio du coup : il devrait participer à la prochaine CAN en janvier 2024…

LOSC : Demarai Gray finalement vers l’Arabie saoudite ?

Cible de dernière minute du LOSC, finalement retenu par Everton le 1er septembre, Demarai Gray (27 ans) va bel et bien quitter les Toffees cet été. L’ailier jamaïcain va profiter du fait que le Mercato de Saudi Pro League dure encore pour quelques jours et rejoindre Al-Ettifaq, mais cette fois-ci dans le cadre d’un transfert définitif et non d’un prêt. Selon The Athletic, l’ancien ailier de Leicester va rejoindre le club de Steven Gerrard avec un contrat de quatre saisons en poche.

OGC Nice : Francesco Farioli diplômé en Italie

Arrivé à l’OGC Nice cet été auréolé d’une flatteuse réputation de disciple de Marcelo Bielsa, Francesco Farioli (34 ans) a reçu une grande nouvelle hier ! En effet, le jeune technicien italien a obtenu sa licence UEFA Pro par le biais de la Fédération italienne de football (FIGC, ndlr) qui a officialisé la nouvelle. En espérant que le Gym propose un jeu plus emballant désormais car, pour l’heure, on ne se régale pas franchement avec le tacticien italien…

Girondins : Aymeric Laporte se voit bien à Bordeaux

Passé de Manchester City au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite cet été, Aymeric Laporte (29 ans) ne s’imagine pas finir sa carrière dans le Golfe. Dans un entretien à El Desmarque, l’international espagnol, né à Agen, a fait une étonnante confiance… lui qui se voit bien finir sa carrière en France ou au Pays basque mais dans deux clubs précis. « Je prendrai ma retraite à l’Athletic ou aux Girondins de Bordeaux », a-t-il glissé, sûr de son fait.

SCO Angers : Batista Mendy va rejoindre Trabzonspor

Sur le départ durant tout l’été, Batista Mendy (SCO Angers, 23 ans) tient enfin sa porte de sortie. Si le nom de l’ancien Nantais a circulé en Championship, à Almeria et même à l’OL, ce dernier va bel et bien s’engager avec Trabzonspor comme annoncé depuis quelques semaines. Selon Le Parisien, Batista Mendy a décollé hier soir de Paris pour la Turquie et doit s’engager ce jour avec le club de Trabzon.

AS Monaco : une promesse file à Bruges

Sur le dernier jour du Mercato belge, l’AS Monaco a prêté son jeune attaquant Romaric Etonde (18 ans) au club « cousin » du Cercle Bruges, actuel 3ème de Jupiler League. Il n’y a pas que l’axe Lyon – Molenbeek qui tourne à plein régime.

FC Metz : l'éternel Lazlò Bölöni prolonge ! (officiel)

S'il était déjà le doyen des entraîneurs de Ligue 1 cette saison du haut de ses 70 ans, le technicien roumain a rempilé pour une saison de plus, jusqu'en juin 2025 avec les Grenats. Tout son staff a fait de même...

