Un Lensois va filer à Troyes, jackpot à Rennes, l'AJA fait débat, coup dur à Bordeaux !

RC Lens : accord trouvé entre Boura et Troyes ! En fin de contrat en juin prochain avec le RC Lens, Ismaël Boura ne prolongera pas l'aventure avec son club formateur. Et selon les informations de Foot Mercato, e latéral gauche français devrait poursuivre sa carrière du côté de Troyes, qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Les deux parties seraient tombés d'accord pour un contrat de quatre ans, soit jusqu'en juin 2027. EXCL: 🔴🟡🇫🇷🇰🇲 #Ligue1 |



◉ Accord trouvé entre Ismaël Bourra et Troyes pour un contrat de 4 ans.



◉ Le joueur était en fin de contrat avec le RC Lens.https://t.co/qc6egz3fLc pic.twitter.com/mk4CPgKCJ0 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 31, 2023 AJ Auxerre : Toubache-Ter s'insurge après la sanction contre la banderole anti-Qatar Hier soir, la commission de discipline a infligé une amende de 20.000€ à l'AJ Auxerre pour la banderole brandie par ses ultras lors de la réception du PSG à l'encontre du Qatar. Une sanction que ne comprend pas l'insider Mohamed Toubache-Ter : "Sanctionné pour une banderole contre le Qatar. Ça sanctionne pour des fumigènes. Ça oblige des clubs à prévenir les supporters afin de ne pas envahir le terrain en cas de montée. En fait, c’est la commission de discipline de l’interdit… et celle qui fut Charlie quand ça l’arrangeait...". Olivier Laval, lui, a été encore plus tranchant : "Le Qatar peut compter sur ses serviteurs zélés en France. Le préfet de l'Aube avait interdit sans base juridique aucune des ultras du PSG en déplacement à Troyes suite à leurs critiques du club. Ce soir, la LFP sanctionne l'AJA car ses supporters ont critiqué le Qatar. 02/12/2018 : les South Winners affichent leur soutien politique aux Gilets Jaunes. L'OM a-t-il été sanctionné ? NON ! 31/05/2023: la LFP sanctionne une banderole des supporters de l'AJA contre le Qatar. La conclusion est limpide...". Mais est-elle surprenante ? Girondins de Bordeaux : Guion pense que Bastia fera le travail contre Metz Depuis leur très houleux affrontement le 8 avril (2-0, 30e journée), Bordelais et Bastiais nourrissent un profond ressentiment. A tel point que les supporters corses voudraient que leur équipe laisse filer le match contre Metz vendredi, qui pourrait envoyer les Lorrains en L1 au détriment du FCGB. Mais l'entraîneur du Sporting, Régis Brouard, a promis que ses hommes seraient à fond à Saint-Symphorien et son homologue bordelais, David Guion, pense que ce sera le cas C'est ce qu'il a déclaré hier en conférence de presse : "Franchement , nous les coachs, on prépare toujours nos équipes pour gagner. Je ne vois pas un discours de coach demander à ses joueurs de ne pas en faire plus. Que ce soit Dijon ou Bastia, il y a des enjeux. Bastia veut finir 4e et Dijon joue le maintien. Je ne crois pas à ces histoires d'antagonismes". Réponse vendredi sur les coups de 22h30 !

MHSC : Arsenal et Monaco poussent pour Wahi

Meilleur joueur du MHSC cette saison, Elye Wahi ne laisse plus grand monde insensible en prévision du prochain marché des transferts. Selon Foot Mercato, parmi les formations intéressées, il y en a deux qui sont plus insistantes que les autres et qui ont même pris de l’avance sur le dossier, à savoir Arsenal et l’AS Monaco. Une première offre de transfert serait même sur le point d’être formulée du côté du club londonien. Mais si le montant de cette dernière n’est pas connue, elle sera quoiqu’il arrive en deçà de la somme demandée par Laurent Nicollin, à savoir entre 30 et 35 millions d’euros.

AC Ajaccio : Mathieu Michel arrive

En fin de contrat avec Niort, Mathieu Michel va rejoindre l’AC Ajaccio. Selon Marc Mechenoua, journaliste à Goal, un accord entre les différentes parties aurait été trouvé autour d’un contrat de deux ans.

Girondins : Bordeaux peut craindre le pire avec Rainville

Si les Girondins de Bordeaux peuvent remonter en Ligue 1 grâce à un concours de circonstances favorables, Nicolas Rainville pourrait briser tout espoir contre Rodez. Le compte Twitter statsdufoot fait en effet constater que le FCGB n’a remporté aucun de ses 10 derniers matchs officiés par cet arbitre en championnat. Le bilan est de 6 nuls et 4 défaites. Or, il faudrait au moins une victoire demain soir (20h45)...

Stade Brestois : Belkebla s'en va

Après cinq années passées en Bretagne, Haris Belkebla a décidé de quitter le Stade Brestois. Le SB29 a officialisé la nouvelle ce matin sur son compte Twitter en souhaitant bonne route à son milieu de terrain algérien. Le joueur de 29 ans est déjà courtisé en vue du mercato estival.

Clermont : stop ou encore pour Khaoui

Auteur d'une saison solide en L1 avec Clermont, qui lui a proposé une prolongation de contrat, Saîf-Eddine Khaoui est à un virage de sa carrière. Arrivé de l'OM en août 2021 libre de tout contrat, le milieu de 28 ans a contribué à la bonne tenue du CF63 en inscrivant 7 buts et en offrant 3 passes décisives en 33 matches joués. Selon L’Équipe, ‘international tunisien dispose d'une offre de prolongation de Clermont. Des discussions ont déjà eu lieu dans ce sens. Libre de s'engager où il souhaite au 30 juin, i pourrait également changer de cap et rejoindre une écurie dans le Golfe (Émirats arabes unis ou Arabie saoudite). En Europe, un club de Liga s'est récemment manifesté.

Stade Rennais : jackpot avec Badé et Guirassy !

Comme déjà évoqué hier, Serhou Guirassy va rester à Stuttgart, qui a levé l'option d'achat. Après deux saisons au Stade Rennais, l'attaquant franco-guinéen rapportera une somme d’environ 9 millions d'euros ! Ce n’est pas tout. Vainqueur de la Ligue Europa avec le Séville FC hier contre l’AS Rome à Budapest (1-1, 4 tab 1), Loïc Badé sera lui aussi conservé par le club andalou. Fabrizio Romano a confirmé la nouvelle cette nuit en rappelant que l’option d’achat de 12 M€ serait levée incessamment sous peu. Au total, ce sont donc pas moins de 21 millions d’euros qui vont entrer dans les caisses du Stade Rennais.

Stade de Reims : un renfort de taille en interne ?

Ça bouge au Stade de Reims. Selon Marc Mechenoua, journaliste à Goal, Boris Luce, directeur général d'Orléans, va quitter le club dans les prochains jours pour rejoindre la formation champenoise. Cette arrivée pourrait pousser Mathieu Lacour vers la porte de sortie.

Boris Luce, directeur général d'Orléans, va quitter le club dans les prochains jours pour rejoindre le Stade de Reims. @GoalFrance — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) May 31, 2023

