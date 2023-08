Ligue 2 : Annecy devrait remplacer Sochaux !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

La L2 devrait bien se jouer à 20 clubs cette saison, mais pas avec le FC Sochaux. L'Equipe annonce que le club du Doubs se dirige vers le dépôt de bilan après l'avis négatif du CNOSF sur sa demande de réintégrer le championnat.

Les efforts de Romain Peugeot ont été vains

« Les efforts de Romain Peugeot pour porter une offre de rachat et d'injection de capitaux au FC Sochaux n'ont pas suffi à convaincre le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) », révèle le média. Le CNOSF aurait rendu un avis négatif pour la réintégration de Sochaux en Ligue 2, et c'est Annecy, 17e, qui devrait profiter de cette décision et être réintégré, à quatre jours de l'ouverture du Championnat..

