Angers - LOSC : Lille tombe à Angers, les enseignements de la défaite lilloise

Zapping But! Football Club LOSC - ASSE / INFO BUT ! Une ancienne cible des Verts et de Bordeaux pour remplacer David et Yılmaz ?

Lille, première victime d'Angers depuis septembre dernier Le LOSC est la première équipe à être battue par le SCO d’Angers depuis le 19 septembre 2022. Après 21 matchs sans victoire, les Angevins mettent donc fin à leur série noire. De son côté, Lille concède sa première défaite depuis le 19 février dernier. Bernardoni a écœuré les Dogues ! Auteur de cinq parades dont trois au devant de Jonathan David (29e, 34e, 70e), l'ancien gardien de l'AS Saint-Etienne, Paul Bernardoni, a été le bourreau des Lillois ce samedi après-midi. Danger pour la cinquième place ! Avec cette défaite, les hommes de Paulo Fonseca ne sont pas assurés de terminer à la cinquième place à la fin de la 30e journée. Et pour cause, en cas de victoire du Stade Rennais ce dimanche (13h) contre l’Olympique Lyonnais, les Rennais passeraient devant les Dogues au classement. David menacé par Mbappé Muet lors des deux derniers matchs, Jonathan David l’a de nouveau été ce samedi. En tête du classement des buteurs de Ligue 1 à égalité avec Kylian Mbappé (19 buts), l’ancien joueur de La Gantoise pourrait donc être doublé par l’attaquant du PSG en cas de but de ce dernier ce samedi soir (21h) contre l’OGC Nice. Défaite 1 à 0 à Angers.#SCOLOSC | 1-0 90' — LOSC (@losclive) April 8, 2023

Pour résumer Le LOSC s'est incliné ce samedi sur la pelouse du SCO d'Angers (1-0), à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Voici ci-dessus les quatre enseignements de la défaite des Dogues.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life