OGC Nice - LOSC : Farioli enrage, Fonseca se lâche sur le Mercato et annonce un départ

En match d'ouverture de la saison 2023-2024 de Ligue 1, l'OGC Nice et le LOSC se sont neutralisés ce vendredi (1-1) après que Bafodé Diakité ait égalisé dans le temps additionnel pour les Dogues (90+4e), répondant à l'ouverture du score de Gaëtan Laborde (18e).

Après la rencontre, l'entraîneur niçois, Francesco Farioli, était donc frustré par les deux points perdus par son équipe mais satisfait dans l'ensemble de la prestations des siens. "Les sentiments se mélangent. Perdre deux points dans les derniers instants, ça fait mal. On connaissait cette équipe et on savait de la manière avec laquelle ils allaient jouer. D’un autre côté, j’ai l’impression qu’on a travaillé avec un grand état d’esprit collectif. En première période, on a eu la possibilité d’avoir des occasions, avec de gros efforts collectifs. On a gagné 1-0. On a un but hors-jeu… Défensivement, on a fait le match qu’on voulait faire. Il y a beaucoup de frustration à chaud mais on analyse à froid je pense que c’est positif, que les joueurs ont bien répondu et que c’est un bon point pour débuter la saison", a confié le technicien italien au micro d'Amazon Prime Vidéo.

"Nous n'avons pas beaucoup de solutions offensives, c'est la vérité"

Paulo Fonseca partageait également un sentiment mitigé après le match. "Je pense que c’était un bon match, que nous avons dominé totalement la rencontre. Les occasions de Nice en première période sont le fruit de nos erreurs. C’est un risque que je suis prêt à prendre, parce que je veux que mon équipe joue comme ça. Peut-être que nous ne devons pas perdre le ballon comme ça. Je pense que nous avons fait un bon match, avec du courage et de l’ambition. On est devant au niveau des occasions et des xG. Maintenant, c’est difficile quand Nice n’a pas le ballon, il ferme les espaces avec une ligne défensive de cinq. Pour autant, nous avons eu nos occasions et je pense que nous avons mérité le point. Je ne suis pas totalement satisfait de la performance mais je suis satisfait de la personnalité affichée par l’équipe."

Le coach lillois a, par ailleurs, laissé entendre qu'il attendait d'autres recrues offensives cet été et que Mohamed Bayo était invité à partir. "Nous n'avons pas beaucoup de solutions offensives, c'est la vérité. (...) Mohamed Bayo ne fait pas parti du projet pour cette saison."

