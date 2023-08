OGC Nice - LOSC : les Dogues arrachent le nul sur la pelouse des Aiglons

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

En lever de rideau de la saison 2023-2024, Niçois et Lillois ont offert un match rythmé et intéressant à suivre. Avec ses recrues Sanson et Boga titulaires au coup d'envoi, les Aiglons ont pris la rencontre par le bon bout en ouvrant le score dès la 19ème minute. Déjà malheureux la saison passée sur cette même pelouse de l'Allianz Riviera, Rémy Cabella a perdu un ballon crucial devant Thuram, qui a vite servi Moffi. Laborde est ensuite allé battre Chevalier d'une jolie balle piquée, après un service parfait du Nigérian.

Lille bute sur Bulka... avant de trouver la faille

Touchés mais pas coulés, les Dogues ont poussé pour égaliser mais David (22') puis Cabella (41') n'ont pas trompé un excellent Bulka, préféré à Schmeichel dans les cages niçoises. Après 45 minutes très animées, le Gym rentrait au vestiaire avec un but d'avance. La deuxième période fut bien plus calme en raison notamment de la baisse physique des 22 acteurs. Bulka a repoussé une nouvelle tentative de David (70') pour préserver ce score si précieux... jusqu'à la 93ème minute. Sur un coup franc tiré par Angel Gomes, Diakité a surgi pour égaliser de la tête. Score final et plutôt logique de 1-1, Aiglons et Dogues se neutralisent !

