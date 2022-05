LOSC - INFO BUT! : la vérité dans le dossier Jonathan David

C’est le « scoop » du week-end dernier, Jonathan David (22 ans) va rester à Lille cet été. Malgré l’intérêt de plusieurs écuries étrangères, l’avant-centre international canadien va prolonger l’aventure avec les Dogues. Sur le papier, il s’agit évidemment d’une excellente nouvelle pour le club du président Olivier Létang, qui va perdre Sven Botman, Renato Sanches, Burak Yilmaz ou encore Xeka, mais il convient d’apporter quelques précisions quant à la situation de l’ancien joueur de La Gantoise.

Lille demande 50 M€ pour David

En effet, aujourd’hui, il est beaucoup trop tôt pour assurer la permanence de Jonathan David. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le LOSC (qui pense notamment à Ludovic Ajorque, Martin Satriano et Mustapha Mohamed pour se renforcer offensivement), le natif de Brooklyn reste toujours susceptible de bouger lors de la prochaine période de mutations, mais c’est un problème de prix. Compte tenu de sa seconde partie saison, le numéro 9 ne dispose plus de la même cote sur le marché des transferts, et il sera délicat de trouver preneur à 50 M€, soit le montant de son bon de sortie.

Pas question de brader le Canadien

Au cours des derniers mois, l’Inter Milan, Dortmund, Liverpool, Arsenal ou encore Paris ont exprimé leur intérêt, mais personne ne mettra une telle somme pour un élément qui n’a marqué qu’un seul but en championnat depuis la nouvelle année. Lille espère donc le conserver afin de rebooster sa cote, mais il convient d’attendre l’évolution du marché des attaquants.

Du côté de la Premier League, West Ham et Aston Villa sont notamment susceptibles d’arriver avec un gros chèque, même si Jonathan David semble également dans l’attente d’une formation plus huppée (l’AC Milan ?).

Ignazio GENUARDI

Benjamin Danet

Rédacteur