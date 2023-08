LOSC - Mercato : c'est officiel, Bentaleb est de retour !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

A quatre jours de la fin du mercato, et après une semaine difficile, entre un succès étriqué contre Rijeka (2-1) en Coupe d'Europe et une déroute à Lorient (1-4) en championnat, le LOSC vient d'annoncer la signature de Nabil Bentaleb. Le milieu de terrain de 28 ans arrive en provenance du SCO d'Angers. Il s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec un club qu'il connaît bien puisqu'il est né à Lille et a été formé chez les Dogues.

"Je suis là pour être performant, pour gagner"

Sur le site officiel du LOSC, Bentaleb a déclaré : « Le LOSC est le premier club qui m’a donné l’espoir de devenir un jour footballeur professionnel. Mon rêve, de base, c’est de jouer à Lille, de représenter ma ville, rendre fiers mes proches. Ça fait un moment que j’attends ça. Je suis très heureux et je suis pressé de démarrer l’aventure. Je suis là pour être performant, pour gagner. C’est mon objectif ».

C’est avec un grand plaisir que le LOSC annonce l’arrivée au club de l’international Algérien Nabil Bentaleb 🇩🇿



Né à Lille, formé au LOSC, révélé en Premier League 💎



Bon retour chez toi Nabil ♥️



Le communiqué ⬇️ — LOSC (@losclive) August 28, 2023

