LOSC – Mercato : les Dogues officialisent trois recrues !

En l'espace de quelques minutes, Lille a en effet dégainé trois communiqués pour trois jeunes prometteurs arrachés à leurs clubs formateurs et qui se sont tous engagés jusqu'en juin 2026.

Il s'agit du fils de Florent Malouda, Aaron (17 ans), un milieu offensif qui débarque en provenance du Stade Rennais, de Lisandru Olmeta, fils de Pascal et gardien de l'équipe de France U17 qui débarque en provenance de l'AS Monaco, et enfin de Trévis Dago (18 ans), attaquant formé à l'AJ Auxerre.

La méthode Létang consiste donc à piocher dans les meilleurs centres de formation français pour préparer l'avenir sur de la post-formation.

Pour résumer

