LOSC - Mercato : Miramon débarque, un grand nom des Dogues lui souhaite la bienvenue !

Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, le LOSC a annoncé la signature d'Ignacio Miramon jusqu'en juin 2028. Surnommé « Nacho », le nouveau N°20 nordiste a été acceuilli par un message d'une ancienne gloire du club : Fernando D'Amico.

Un ami du LOSC a un message pour notre nouveau Dogue ?



Bienvenido a casa Nacho ?￰゚ヌᄋ



@NBFootball pic.twitter.com/9W72hpLRoX — LOSC (@losclive) August 10, 2023

Létang content d'avoir grillé la concurrence...

Une arrivée dont Olivier Létang s'est réjoui : « Nacho va venir apporter de la concurrence dans notre milieu de terrain avec des qualités différentes de celles que nous avons. Nous sommes très heureux qu’il ait choisi notre projet et le LOSC malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens ».

Si le club nordiste ne précise pas le montant du transfert, on parle d'un deal compris entre 5 et 7 M€ pour le milieu défensif international U20 argentin. Ce ne sera pas la dernière recrue des Dogues qui cherchent encore au moins un gardien remplaçant et un attaquant.

