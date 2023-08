LOSC - Mercato : un international portugais a signé en attaque !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Passé par Monaco, Ivan Cavaleiro s'est engagé avec les Dogues pour une saison plus une année en option.

Olivier Létang a justifié cette signature surprise : « Nous recherchions un joueur avec de l’expérience pour notre côté gauche offensif. Ivan a maintenant une expérience dans différents championnats dont la Ligue 1 et également de nombreux matches en Angleterre dans un championnat avec une intensité très forte. Il répond parfaitement aux attentes de Paulo et a le profil que nous recherchions pour ce poste. Ivan a un profil différent et complémentaire de ceux des joueurs que nous avons ».

Fort de plus de 200 matchs en Angleterre, Cavaleiro est international A portugais (2 capes).

Le LOSC annonce avec joie la signature de l'ailier portugais de 29 ans Ivan Cavaleiro en provenance de Fulham



Bem-vindo @ivancavaleiro17 ❤️



Le communiqué — LOSC August 10, 2023

