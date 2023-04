LOSC – Mercato : une pépite néerlandaise aurait refusé les Dogues

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : un chassé-croisé Xeka - Nelsson ?

Noa Lang est un des joueurs les plus observés du championnat belge ! À 23 ans, l’ailier gauche brille avec Club Bruges, de nombreux cadors européens vont vouloir le signer dans quelques mois lui qui est en contrat jusqu’en juin 2025. L’été dernier, le LOSC aurait tenté de le recruter comme l’avait révélé la Gazzetta Dello Sport avec une offre de 18 millions d’euros à la clef. Cependant, cela n’a rien donné.

Le LOSC recalé ?

Ça se confirme ! Dans un entretien accordé à De Telegraaf, Noa Lang a dévoilé qu’un club de Ligue 1 le convoitait lors du dernier mercato estival sans révélait le nom de l’écurie française , « Vous devez faire référence à l’intérêt qu’il y avait pour moi l’été dernier. Je sentais que j’étais prêt pour la prochaine étape et je le suis toujours. Seulement deux semaines avant la fermeture du marché des transferts, je me suis déchiré les ligaments de la cheville. J’aurais pu rejoindre un club de Ligue 1, mais ça ne me plaisait pas », a-t-il d’abord expliqué.

« Je voulais aller à la Coupe du monde et je pensais que le Club de Bruges avait les meilleures chances d’y arriver. Je suis sous contrat jusqu’à l’été 2025, mais j’aimerais faire un changement qui soit bon pour le Club de Bruges et moi. Ce sera une bonne chose, car j’ai vraiment beaucoup appris la saison dernière, en partie grâce à la Coupe du monde », a confié l’international néerlandais. Le LOSC va-t-il encore tenter sa chance, affaire à suivre...