LOSC : Osimhen rappelle un souvenir grandiose à Galtier et au FC Nantes

Cible prioritaire du PSG au prochain mercato, Victor Osimhen pourrait-il être tenté de revenir en France ? Joueur du LOSC entre août 2019 et septembre 2020, l’attaquant nigérian (24 ans) y a marqué les esprits et joue désormais les gros bras en Italie, où il brille avec Naples. Cela ne l’empêche pas de garder d’excellents souvenirs à Lille, où il se rappelle notamment de ses grands débuts à Luchin.

« Christophe Galtier entraînait. Dès le premier jour, il m’a demandé combien de buts j’allais inscrire lors de mes débuts. Je lui ai dit que j’allais en mettre deux. Il m’a dit : "Ah oui, tu ne rigoles pas, toi !" Puis la semaine s’est super bien déroulée, dans les superbes installations de Luchin, avec votre troupe de Français... Ikoné, Bamba, Maignan. Ils mettent une telle ambiance, mon Dieu ! J’avais le sentiment d’appartenir à cette équipe depuis des semaines », s’est-il souvenu dans L’Équipe.

Osimhen va même jusqu’à se rappeler de son premier match au LOSC contre le FC Nantes. « En sortant du bus, Fonte m’a dit : "Si tu marques vraiment deux buts, je t’emmène au restaurant." Je lui ai répondu : "OK, capitaine !" Il m’a fait une passe décisive sur le premier but, Nantes a égalisé, puis j’ai marqué le but vainqueur à la 80e. Ce fut un tel shot d’adrénaline… Je n’avais encore jamais ressenti ça dans un grand stade. Et puis, match après match, tout s’est aligné », a-t-il savouré.