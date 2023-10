OL : Aulas répond à Riolo et lance une nouvelle charge contre Textor

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Dans l'émission l'After Foot sur RMC Sport de ce lundi soir, Daniel Riolo a encore matraqué Jean-Michel Aulas, qu'il juge responsable de tous les maux à l'Olympique Lyonnais. ​"À Lyon, Jean-Michel Aulas était devenu un problème et ça fait des années. (…) Aulas a quand même payé des mecs qui répandaient des fausses informations et qui, à l’arrivée, permettait d’épargner les vrais responsables ! Et moi, je vous le dis depuis des années : Le seul responsable de l'état actuel de l'OL c'est Aulas ! Il a construit et il a détruit ce club."

Le lendemain, l'ex-président des Gones a rétorqué en répondant à un tweet d'un supporter lyonnais qui acquiesçait la déclaration du journaliste vedette de RMC Sport. "Comment pouvez vous dire et laissez dire cela ?", s'est-t-il étonné.

Aulas en remet une couche sur Textor

Deux minutes avant cela, Jean-Michel Aulas s'est encore offert une sortie visant John Textor. "Ce n’est pas moi qui ai choisi l’acheteur (John Textor). D’autre part, je ne voulais pas rester et c’est l’acheteur qui a souhaité que je reste trois ans... Pourquoi vouloir me salir de 36 ans de succès et bonheur pour l’OL ?", s'est interrogé l'ancien patron du club rhodanien, répondant à un tweet l’accusant d’avoir fait passer ses intérêts avant ceux de l’OL.

Une fois de plus c’est faux : ce n’est pas moi qui ai choisi l’acheteur ! D’autre part je ne voulais pas rester et c’est l’acheteur qui a souhaité que je reste 3 ans …pourquoi vouloir me salir de 36 ans de succès et bonheur pour l’OL ? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 3, 2023

Podcast Men's Up Life