OL : Fabio Grosso envoie un message à Cherki, plusieurs clubs de L1 se retournent contre Lyon !

Annoncé titulaire avant le match à Reims mais sorti en premier au bout de 52 minutes après avoir démontré une attitude nonchalante sur le pré, Rayan Cherki est dans l’œil de nombreux observateurs de l’OL après la défaite à Reims (0-2).

Si Fabio Grosso avait l’occasion de tancer le milieu offensif de 20 ans et son attitude, l’Italien a fait preuve de magnanimité en conférence de presse en assurant qu’il aurait de la patience à l’égard de Cherki.

Grosso veut toujours croire en Cherki

« Je l’ai déjà dit, pour moi, c’est un grand joueur. Un très très grand joueur de ballon. Et il peut devenir un très grand joueur de football. On travaillera ensemble pour qu’il le devienne, avec ses coéquipiers. Parce qu’on a vu qu’on enchaîne des matchs depuis le début de la saison et presque tous les joueurs ont joué. Il n’y a pas un joueur qui s’en sort dans cette difficulté, ni un joueur qui a pu gagner tout seul… »

Par ailleurs, comme révélé par Romain Molina et confirmé par L'Equipe, c'est vraiment chaud à tous les niveaux à l'OL. La FIFA va ouvrir prochainement une "information de suivi" afin d'éclaircir le transfert d'Ernest Nuamah de Nordsjaelland à l'OL en passant par Molenbeek. D'après le site internet du quotidien sportif, l'OL reste très serein sur le dossier, expliquant avoir demandé en amont l'approbation de la DNCG et d'avoir été soutenu par la FIFA au moment du recours des clubs belges. L'ouverture de cette "information" fait suite à une plainte de plusieurs clubs français mais il n'est pas dit qu'on aille plus loin qu'une simple annonce de l'instance pour calmer tout le monde.

ils ne se retournent pas… à la fifa on me dit simplement qu’ils pourraient communiquer afin d’éclaircir la situation auprès des clubs français, et notamment vérifier que la DNCG a bien donné une approbation. Enquête ou non, je n’en sais pas bcp plus — hugo (@hugoguillemet) October 1, 2023

