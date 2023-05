OL, PSG, RC Lens, LOSC : Lacazette colle un éclat monumental à Mbappé, Messi, Openda et David !

Zapping But! Football Club OL : à quoi va servir Sonny Anderson ?

Les buteurs de chaque équipe sont souvent indispensables aux leurs. Pour Alexandre Lacazette, c’est encore plus flagrant puisque le buteur lyonnais est impliqué dans exactement 50% des buts de son équipe, avec 24 buts et 4 passes décisives en championnat, sur les 56 buts inscrits par l’OL

David et Openda incontournables, Messi en tête à Paris

De la même manière, la plupart des meilleurs buteurs du championnat sont largement les meilleurs contributeurs de leur équipe. Balogun et ses 18 buts est impliqué sur 48,8% des buts rémois, tandis que David et Openda tournent tous les deux autour des 40% d’implication sur les buts de leur équipe.

À Paris la donne est un petit peu différente puisque ce n’est pas Mbappé et ses 24 buts qui sont en haut de ce classement mais bien Messi, auteur de 15 buts et 15 passes décisives, et donc impliqué dans 39% des buts de son équipe contre 34,4% pour Mbappé.

Autre anomalie statistique, Belaïli est le quatrième joueur de Ligue 1 le plus impliqué sur les buts de son équipe, alors qu’il n’est arrivé qu’en octobre, et a déjà quitté l’ACA. Il compte seulement 6 buts et 3 passes décisives, mais cela lui suffit à être impliqué sur 42,9% des buts de son équipe.