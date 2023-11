OL : Rothen lance une charge contre Tony Parker !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Alors que Tony Parker a clarifié la position qu’il pourrait occuper dans l’organigramme de l’OL aux côtés de John Textor, assurant qu’il n’aurait pas de rôle opérationnel (comme indiqué en exclusivité sur notre site But ! Football Club mardi), Jérôme Rothen a quand même chargé contre le président de l’ASVEL, estimant que John Textor aurait « fait une erreur » s’il avait réellement songé à lui confier le rôle de président délégué.

« Juni ? Je pense que c’est une bonne idée »

« Ce n'est pas faire injure à sa carrière. J’ai beaucoup de respect pour tout ce qu’il a amené au basket français et par rapport à ce qu’il a fait en NBA. Mais, maintenant que tu as dit ça, qu’est-ce qui lui permet aujourd’hui d’avoir un rôle, ne serait-ce même de conseiller ? Tony Parler est hors sol et manque de recul », a glissé l’ancien international tricolore.

Relancé sur le fait que faire rentrer « TP » au club était surtout une initiative de John Textor, Rothen a enchaîné : « Je ne vais pas passer mon temps à dénigrer Textor. J’en ai déjà parlé. Il découvre la culture du football ici en France. Il fait des conneries, il en a fait et il en refera s’il n’est pas mieux entouré. On parlait de Juninho et je pense que c’est une bonne idée. Juni, il connait le football. Mais quand tu me parles de Tony Parker… En quoi il peut aller dans un vestiaire et parler ? »

