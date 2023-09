OL : un cadeau du ciel signé Zidane pour l’après Blanc ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

La succession de Laurent Blanc à l’OL est ouverte. Hier, on a ainsi appris au fil de la journée que, en plus d’Oliver Glasner, John Textor songeait à Gennaro Gattuso, Habib Beye et plusieurs autres options restées secrètes pour remplacer le Cévenol sur le banc des Gones. Ce dossier pourrait finalement être débloqué par Zinédine Zidane en personne.

Zidane candidat à l'Allemagne ?

Selon BILD, l’ancien entraîneur du Real Madrid fait partie des candidats pour remplacer Hansi Flick à la tête de la sélection germanique. Si l'ancien Ballon d'Or Matthias Sammer resterait le favori pour faire sien ce poste très convoité, tout ce petit monde pourrait rediriger Glasner vers l’OL, lui qui est aussi annoncé postulant à la Mannschaft.

