OL – Mercato : Textor a bouclé l'arrivée de deux recrues brésiliennes, dont le remplaçant de Lukeba

Ce sont les départs qui agitent l'OL en ce début du mois d'août. Celui de Castello Lukeba est en cours de finalisation alors que Carl Toko Ekambi devrait rejoindre l'Arabie Saoudite.

Perri et Adryelson arriveront en janvier

Mais ça bouge aussi dans l'autre sens à en croire UOL Esporte qui annonce que John Textor a bouclé les arrivées de Lucas Perri (25 ans) et d’Adryelson (25 ans). Les deux joueurs évoluent à Botafogo. Le premier est gardien de but, le second est défenseur central. Tous deux devraient débarquer en janvier.

