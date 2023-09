FC Nantes – OM : une odieuse agression a eu lieu pendant le match

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Hier soir, lors de FC Nantes – OM (1-1), un évènement bien triste est arrivé dans les tribunes du stade de la Beaujoire. Une famille supportrice olympienne a été prise à partie par des supporters du club de la Loire-Atlantique. Pas Installée dans le parcage de l’OM, cette famille a essuyé des crachats et des insultes avant qu’un évènement qui aurait pu tourner au drame se produise.

Un supporter fait 2 arrêts cardiaques

En voulant défendre les siens, le père de la famille a été victime d’un infarctus comme le rapporte Presse Océan. Son fils de six ans, qui portait un maillot de l’OM, était visiblement visé par certains supporters nantais. « Hier était le 1er match de mon fils de 6 ans à La Beaujoire et tout ne s'est pas correctement déroulé. Notre tort : être supporter de l'OM et l'avoir laissé porter son maillot pour le match », a révélé la mère sur Twitter.

« Nous avons été agressés durant le match : crachats, insultes, bières jetées au visage. (…) Certains idiots de la tribune Loire n'ont eu aucun respect : selfies devant l'ambulance, insultes encore... (…) Mon fils de 6 ans a vécu son 1er match dans un stade français où son père a failli mourir en défendant sa famille. Merci aux stadiers incompétents qui n'ont rien fait car ce n'était pas leur tribune », a-t-elle regretté.

