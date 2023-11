OM : Benatia débarque, Ménès ne comprend plus rien à la gestion sauce Longoria

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Alors que l’OM va officialiser la venue de Medhi Benatia dans un rôle similaire à celui de directeur sportif, Pierre Ménès doute sérieusement du bienfondé de la formule choisie par Pablo Longoria, l’ancien agent n’étant pas salarié du club mais prestataire extérieur.

« Une décision extrêmement saugrenue »

Dans son dernier « Face à Pierrot », le consultant s’est étonné de ce statut : « Cela m’épate un peu ! On a déjà Papin, qui n’est pas salarié du club mais qui est là à tous les matchs. Benatia ne sera pas salarié du club et qui va prendre des décisions sportives… C’est bizarre ces fonctions hybrides à l’OM où on a des gens qui prennent des décisions sans être vraiment au club. Soit Medhi Benatia est l’homme de la situation et on le prend comme directeur sportif, soit il ne l’est pas et on ne le prend pas mais ça me parait comme ça être une décision extrêmement saugrenue ».

Rappelons que Luis Campos jouit du même type de statut au PSG sans que Pierre Ménès ne s’émeuve de la situation…

