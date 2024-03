OM : les supporters victimes d'un guet-apens à Saint-Etienne ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Samedi soir, après la victoire de leur équipe à Clermont (5-1), les huit bus de supporters marseillais ont subi une attaque à hauteur de Saint-Etienne, alors qu'ils se trouvaient sur l'A72 en direction de Lyon. Des projectiles lourds ont été envoyés sur les véhicules, selon la préfecture de la Loire, qui a dévoilé l'information. Une voiture aurait ensuite été attaquée par les supporters phocéens et son conducteur agressé. Une enquête a été ouverte et elle tente de faire la lumière sur ces événements.

Le conducteur de mèche avec les assaillants ?

Selon les premiers éléments recueillis par RMC, la voiture en question aurait joué un grand rôle dans l'attaque des bus. Il semblerait en effet que le conducteur était de mèche avec les assaillants et a fait exprès de ralentir au niveau des ponts où ces derniers étaient postés. Ainsi, ils avaient plus de temps pour jeter leurs projectiles et atteindre leurs cibles. Pour le moment, aucune conclusion n'a cependant été tirée.

