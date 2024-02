OM : les Ultras affichent une nouvelle revendication révolutionnaire

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Du côté des Ultras marseillais, on n’affiche pas que des revendications sportives cette saison à l’OM. Si le gros des reproches porte sur la saison décevante des hommes de Gennaro Gattuso, la Vieille Garde, le collectif à l’origine du Commando Ultra’ 84, il faut aussi changer le logo du club phocéen pour revenir au blason historique des années Tapie avec le « Droit au but » en plein centre.

La Vieille Garde réclame le retour du logo Tapie

Sur BFM Marseille Provence, Franck, l’un des membres de la Vieille Garde depuis 1999, le logo lancé en 2004 « pue la loose » : « Nous, on revendique un blason et une équipe qui tienne la route, ça va ensemble ».

Président de l’OM à l’époque, Christophe Bouchet ne regrette pourtant pas le virage amorcé en 2004 comme il l’a expliqué à la chaîne marseillaise du groupe RMC : « Les couleurs sont celles de la croix marseillaise, il fallait libérer un peu le O et le M pour afficher ces couleurs. L'esprit de ce logo, c'était aussi ça : redonner une identité forte et unie au club ». Pas sûr que ces explications ne convainquent les plus fervents supporters olympiens…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life