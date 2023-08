OM : Marcelino annonce les grands débuts d'une recrue face au FC Nantes

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Marcelino était en point presse ce jeudi avant la rencontre entre le FC Nantes et l'OM. Il a notamment évoqué l'arrivée de ses deux dernières recrues Joaquin Correa et Amir Murillo.

Correa va débuter, pas Murillo

"Correa sera dans le groupe, a-t-il annoncé. C'est un joueur polyvalent, il peut jouer à gauche ou deuxième attaquant. Il va nous ouvrir des possibilités. Il est fort physiquement." Quant à Murillo, il faudra attendre pour ses débuts... "On ne prendra pas de risques. Il a eu une blessure musculaire et il avait rechuté. Je pense qu'il sera prêt dans peu de temps mais on ne va rien précipiter."

Selon les infos de la Marseillaise, le Panaméen devrait être apte pour le match de Toulouse, le 17 septembre, après la trêve internationale.

