Un nouveau club sur Chevalier (LOSC), l’AS Monaco s’intéresse à un gardien de Premier League, Mouton de l’ASSE à Angers SCO

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Lucas Chevalier vers Aston Villa ?

L’avenir de Lucas Chevalier, gardien du LOSC âgé de 23 ans, suscite beaucoup de spéculations. Alors qu’il est souvent annoncé au PSG, ESPN révèle qu’Aston Villa, club anglais évoluant en Premier League et participant à la Conférence League, serait également intéressé pour le recruter afin de remplacer Emiliano Martinez, potentiellement en partance. D’autres clubs comme l’AC Milan et le RB Leipzig seraient aussi sur le coup.

AS Monaco : l’ASM s’intéresse à André Onana

L’AS Monaco cherche un nouveau gardien et s’intéresse à André Onana, actuellement à Manchester United jusqu’en 2028, selon la presse italienne. Malgré une saison 2024-2025 mitigée et des critiques, notamment après des matchs en Ligue Europa contre l’OL, le club monégasque est séduit par l’expérience du gardien camerounais de 29 ans, estimé à 25 millions d’euros.

Angers SCO : le SCO annonce l’arrivée de Louis Mouton

Angers SCO a officialisé la signature de Louis Mouton, milieu de terrain de 23 ans, qui s’engage jusqu’en 2028. Libre de tout contrat après la fin de son bail avec l’AS Saint-Étienne, relégué en Ligue 2, Mouton a disputé 25 matches toutes compétitions confondues cette saison avec les Verts. De plus, selon Mohamed Toubache-Ter, Hervé Koffi a bien signé avec Angers SCO. L’officialisation de ce prêt en provenance du RC Lens est prévue ce week-end.

Stade Brestois : un gros départ officialisé

Mathias Pereira Lage, ailier de 28 ans, quitte la Ligue 1 et le Stade Brestois après trois saisons pour rejoindre le club allemand de St. Pauli en Bundesliga. Ancien joueur d’Angers et Clermont, il renforce ainsi l’attaque de son nouveau club. La durée de son contrat n’a pas été précisée par St. Pauli.

OGC Nice : les Aiglons veulent un joueur du Bayern Munich

Jonah Kusi-Asare, jeune attaquant suédois de 16 ans arrivé en février 2024 au Bayern Munich, pourrait bientôt quitter le club bavarois pour trouver plus de temps de jeu. Parmi les clubs intéressés, l’OGC Nice fait partie des prétendants prêts à négocier un transfert, aux côtés du PSV et de Nordsjaelland. Actuellement avec l’équipe réserve du Bayern, Kusi-Asare a déjà montré son potentiel avec 2 buts et 2 passes décisives en 12 matches.

Toulouse FC : l’avenir du club inquiète

Selon un article de L’Équipe, depuis le départ surprise de Damien Comolli en mai 2024, Toulouse FC navigue sans président stable. Neil Chugani, envoyé par l’actionnaire majoritaire RedBird Capital Partners, assure l’intérim mais ne restera pas sur le long terme. Pour combler ce vide, un remaniement est en cours : Massimo Calvelli, ancien DG de l’ATP Tour, doit prendre la direction des opérations sportives, tandis que Viktor Bezhani devient directeur sportif par intérim et gère notamment le mercato. Dans ce contexte instable, le club continue malgré tout à avancer avec des prolongations de contrats et la promotion de jeunes joueurs du centre de formation. RedBird insiste sur le fait que le club s’appuie sur ses talents internes et prépare une nouvelle phase de croissance, même si une éventuelle vente est pour l’instant écartée. Les supporters, inquiets, ont adressé une lettre au maire de Toulouse pour dénoncer la gestion à distance du club, qu’ils perçoivent comme un simple actif financier. Le recrutement d’un nouveau président est en cours via l’agence Stellar, avec une nomination attendue début juillet. Plusieurs profils ont été écartés, et Olivier Cloarec semble pour l’instant le candidat privilégié, sans exclure d’autres surprises.