OM : Marcelino réagit au tirage de la Ligue Europa et envoie un message salé à ses joueurs

Alors que le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa a eu lieu ce vendredi, l'Olympique de Marseille a hérité du groupe de la mort avec l'Ajax Amsterdam, Brighton et l'AEK Athènes. Après Pablo Longoria, c'est Marcelino qui a réagi à ce tirage.

"C'est un groupe très difficile, plus que certains en Ligue des Champions"

"On n'a pas beaucoup de chance. C'est un groupe très difficile, plus que certains en Ligue des Champions. Mais nous devrons être compétitifs, il faut y aller, bosser, se battre et gagner", a confié l'entraîneur olympien en conférence de presse après le match nul concédé ce vendredi sur la pelouse du FC Nantes (1-1), envoyant donc un message fort à ses joueurs.

Le groupe de la mort pour l'OM, c'est corsé aussi pour Rennes... le tirage complet de la phase de poules de la Ligue Europa https://t.co/CfOJvX9IS1 — But! Football Club (@club_but) September 1, 2023

