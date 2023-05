RC Lens - OM : Payet sanctionné après son “embrouille“ avec Cahuzac ?

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

RC Lens – OM a été une rencontre plutôt animée. Le contexte, l’enjeu, et peut-être même l’arbitrage on fait que les duels et les esprits étaient plutôt tendus. Au lendemain de ce sommet du football français, des images ont été diffusées dans Dimanche Soir Football sur Prime Vidéo, Dimitri Payet est aperçu en train d’essayer de mettre une claque à Yannick Cahuzac. Une altercation entre les deux homme où seul le membre du staff des Sang et Or a été sanctionné d'un carton rouge.

À la suite de ce buzz décuplé par les réseaux sociaux, selon les informations de La Provence, la LFP aurait été avertie par cette incident. « Elle se réunit jeudi. Elle attend de savoir si les rapports rédigés par les officiels mentionnent cette claque, ou pas. Si ce n’est pas le cas, elle peut tout aussi bien se saisir du dossier et prendre une sanction à effet immédiat », précise le quotidien régional.

Une grosse suspension ?

En précisant le règlement, l’Equipe annonce que selon l’article 13, « le barème indicatif est de 7 matchs de suspension. Mais en pareils cas, la jurisprudence disciplinaire tourne autour de quatre à cinq matches de suspension ». Pour rappel, en mars 2018, Anthony Lopes avait écopé de 5 matchs de suspension pour avoir giflé Oualid Baaloul, l'intendant de l'OM.

Ça s'agace à Marseille

À Marseille, une possible sanction du numéro 10 serait une double peine. Malgré son faible temps jeu, l’international français aurait peut-être une carte à jouer dans les dernières rencontres du championnat, décisives dans la course à la Ligue des Champions. Une situation d’autant plus agaçante pour les Marseillais, car Dimitri Payet ne serait pas le seul à avoir commis de mauvais gestes selon plusieurs suiveurs du club olympien.

« Si on veut aller par-là, j'ai vu des choses moi aussi du côté du banc lensois avec des coups de pied. On peut faire des dossiers là aussi... », a expliqué Romain Haering, journaliste au Phocéen et présent à Lens pour le choc. Cette affaire pourrait bien prendre une belle envergure… Affaire à suivre.