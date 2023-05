RC Lens - OM : ça a chauffé entre Payet et Cahuzac !

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Des images chocs pour un match qui en était un. On parle ici du duel RC Lens-OM, remporté samedi soir dernier par les Sang et Or à Bollaert sur le score de 2-1. Lors de son émission Dimanche Soir Football, Prime Video a ainsi dévoilé de nombreuses images exclusives de cette rencontre. Avec une vive tension en première période alors que le score était encore de 0-0.

Alors que Facundo Medina avait envoyé un ballon en direction du banc marseillais, les remplaçants d'Igor Tudor se sont tous levés pour faire part de leur mécontentement. On voit même Dimitri Payet s'adresser au banc du RC Lens, avant de coller une claque à Yannick Cahuzac, ancien gardien devenu adjoint de Franck Haise.

Dans la foulée, et toujours en images, ce dernier demande à Clément Turpin un carton rouge. "Monsieur Turpin ! Monsieur Payet, c'est carton rouge ! Vous n'avez pas vu la claque ?" Visiblement, non.