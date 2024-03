OM : Pierre Ménès dévoile la clé de la méthode Gasset

En disgrâce depuis le début d’année, l’OM s’est totalement relancé dans la course à l’Europe avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Fort de trois victoires consécutives et de 12 buts marqués, Marseille va mieux mais pour Pierre Ménès, qui s’est exprimé sur sa chaîne Youtube il « ne faut pas s’enflammer » :

« Marseille a battu un Shakthar, qui est en trêve depuis des mois, Montpellier et Clermont qui sont des clubs à l’agonie… Oui, il y a un progrès certain (…) Comme je le prévoyais, Jean-Louis Gasset a apporté à ses joueurs de l’affection. C’est curieux car on n’en parle jamais dans le football mais cela représente un besoin des joueurs : se sentir aimé et en confiance. Jean-Louis Gasset sait leur parler, comme il savait parler à Zlatan ».