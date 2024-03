OM - Villarreal : Marcelino vide encore son sac sur son départ et dévoile son groupe

Zapping But! Football Club

À la veille de ses retrouvailles avec l'Olympique de Marseille, à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue Europa, l'entraîneur de Villarreal, Marcelino, était présent ce mercredi en conférence de presse. Et le technicien espagnol est une nouvelle fois revenu sur son départ du club phocéen.

"Je n'ai pas suivi Marseille, les résultats mais pas le jeu. Il y a une similitude avec Villarreal, des joueurs de qualité mais beaucoup de changement d'entraîneur. Je n'ai aucun regret sur mon passage à l'OM. Je regarde le passé avec une perspective positive. Avant, j'aurais dit que c'est un bon tirage, deux bonnes équipes avec un scénario incroyable. Je n'ai rien à dire sur le reste. J'aurais aimé terminé mon travail ici, respecter mon contrat de manière normale. C'est une expérience vécue, c'est tout. Je me concentre sur le présent. Nous sommes partis parce qu'il y avait un consensus entre toutes les parties. L'autre partie a pris des décisions différentes de celles attendues. Ça a été une expérience éducative, très formatrice au niveau pro et perso. Je n'ai pas de regrets sur ce qui s'est passé. J'ai la conscience tranquille", a confié l'ancien entraîneur de l'OM devant la presse.

Six absents dans le groupe de Villarreal pour l'OM

Un peu plus tôt dans la journée, Marcelino a dévoilé son groupe pour ce huitième de finale de la C3 contre l'OM. Raul Albiol, Alfonso Pedraza, Ramon Terrats, Juan Foyth, Yéremy Pino et Denis Suarez, tous six blessés, manquent à l'appel.

Le groupe de Villarreal : Reina, Jorgensen, Alvarez - Bailly, Mosquera, Mandi, A.Moreno, Altimira, Femenia, Cuenca - Comesana, Coquelin, Baena, Capoue, Trigueros, Parejo - G.Moreno, Sorloth, Guedes, Akhomach, Morales.

