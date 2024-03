OM - Villarreal : Merlin fait une mise au point sur Marcelino et juge ses débuts

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'apport de Gasset

"On a repris les fondamentaux, le coach apporte de la sérénité et de la confiance, l'équipe travaille bien. On est préparé à faire un gros match."

Ses débuts avec l'OM

"J'ai connu une période difficile, puis un changement d'entraîneur, je connais un peu tout. On s'est remis au travail. Moi perso, je me sens très bien ici, je continue à travailler."

"On ne joue pas contre Marcelino mais contre Villarreal"

Marcelino

"On n'en parle pas trop, on ne joue pas contre Marcelino mais contre Villarreal. Marcelino n'est pas une motivation en plus. On joue contre Villarreal."

Villarreal

"Ça va être un match très difficile, avec une attaque de Villarreal qui marque des buts et qui est en confiance. Il faudra répondre présent, ce sera à nous de bien entamer le match et prendre le dessus."

La Ligue Europa

"On veut tous aller le plus loin possible dans chaque compétition. On veut la qualif. On va dire que Villarreal a l'habitude de jouer ces compétitions."

L'ambiance dans le vestiaire

"La joie est présente, les sourires aussi. Tant qu'on gagne ça ne me dérange pas de ne pas marquer."

Propos retranscrits par RMC Sport.

