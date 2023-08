OM - Mercato : un monstre de Ligue 1 arrive à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Une dernière recrue estivale à l’OM ? Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ruben Blanco, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Joaquin Correa et Amir Murillo, Pablo Longoria serait tout proche de ferrer le jeune Bamo Meïté (21 ans). Selon RMC Sport, le défenseur du FC Lorient a trouvé un accord avec le club phocéen pour rejoindre les rangs marseillais.

« Bamo Meité, c’est un monstre »

Un transfert soumis au départ d’Isaak Touré dans le sens inverse et qui serait désormais possible puisque ce dernier est d’accord sur le principe pour rejoindre le club breton. Même si des négociations existent encore de son côté, l’optimisme est de mise, à en croire Foot Mercato. « Bamo Meité, c’est un monstre, promet Adam Manseur, du Football Club de Marseille. Sa saison dernière en tant que défenseur central droit dans une défense à trois, c’était impressionnant. Vraiment un énorme coup de la direction si on le récupère. »

