OM - Mercato : un transfert XXL se débloque, ça va bouger pour Guendouzi !

Si l'arrivée de Marcelino peut rebattre les cartes dans l'effectif de l'OM et pousser certains joueurs au départ, le cas de Mattéo Guendouzi (24 ans) est à part. Si l'ancien Gunner n'est pas fermé à l'idée de continuer à Marseille, Pablo Longoria souhaiterait céder son international tricolore, sous contrat jusqu'en juin 2025 et principale valeur marchande de l'effectif. La raison ? L'OM a besoin de cette vente pour financer son recrutement.

Mais pour qu'il y ait grosse vente de Guendouzi, il faut qu'un acheteur déboule avec une offre ferme. Sur ce plan, cela pourrait bouger assez vite du côté de West Ham. Mattéo Guendouzi est en effet bien placé sur la short-list des remplaçants de Declan Rice (24 ans), lequel fait justement l'objet d'un intérêt poussé d'Arsenal.

Si l'on en croit le Daily Mail, les Gunners ont augmenté leur proposition à 105 M€ (dont 17 M€ de bonus) pour l'Anglais afin de conclure rapidement le dossier. D'après The Athletic, le club londonien a hâté le pas par crainte de Manchester City, à l'affût sur le dossier mais qui n'a pas encore dégainé. Avec une manne, West Ham n'aura aucun mal à boucler le dossier Guendouzi...

Pour résumer

Si West Ham parvient à vendre Declan Rice pour plus de 100 M€ à Arsenal, il est plus que probable qu'une partie de cette somme soit offerte à l'OM pour récupérer Mattéo Guendouzi et accélérer le Mercato du club phocéen.