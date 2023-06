PSG, FC Barcelone : Messi fait une grande annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Messi ne sera plus parisien la saison prochaine, le champion du monde argentin devrait rejoindre l’Inter Miami en MLS. Léo Messi va donc découvrir les États-Unis, coorganisateurs avec le Canada et le Mexique, de la prochaine Coupe du Monde en 2026. Pourtant, Messi ne se projette pas sur cet événement. Une Coupe du Monde sans Messi La prochaine Coupe du Monde devrait être marquée par l’absence de la légende argentine. Sport rapporte que Messi a confirmé que participer à cette compétition ne faisait pas partie de ses plans lors d’une interview pour la télévision chinoise. Il a également déclaré : « C'était ma dernière Coupe du monde. Je verrai comment les choses se passent, mais pas sur le principe, je n'irai pas à la prochaine Coupe du monde. » auprès du média ibérique. Une Coupe du Monde sans Messi et probablement sans Ronaldo, la fin d’une époque.

Pour résumer Léo Messi, pas encore officiellement floridien, s'est exprimé sur son avenir en équipe nationale. Le septuple Ballon d'Or a déclaré à la presse chinoise et espagnole, qu'il ne jouerait pas la prochaine Coupe du Monde, en Amérique du Nord.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur