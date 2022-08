Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Les révélations se multiplient depuis le coup de sang de Kylian Mbappé contre Montpellier (5-2). Il apparaît que le natif de Bondy serait contrarié par les promesses non tenues de ses dirigeants au moment de sa prolongation (entraîneur prestigieux, Neymar vendu...). Mais aussi qu'il serait isolé au sein de vestiaire, justement à cause de tous les avantages qui lui ont été octroyés.

Podcast Men's Up Life

Bordeaux tient enfin une recrue, Nice joue des coudes avec l'OM et l'OL

Stade Rennais, LOSC, RC Lens : Maurice envoie un message salé pour Laborde et Fofana

LOSC - Mercato : Virginius est lillois (officiel)

OGC Nice - Mercato : revirement pour Cavani, Favre fonce sur un ex crack du LOSC !

RC Lens, FC Nantes - Mercato : le dossier Ganago pas parasité par celui de Kakuta ?

FC Barcelone - Mercato : offre XXL pour Aubameyang, Laporta fait le difficile pour Depay !

Manchester United, PSG, OM - Mercato : un club cher à son cœur passe à l'attaque pour Ronaldo

Les infos essentielles du 17 août

Le mouvement d'humeur de Kylian Mbappé lors de PSG-Montpellier (5-2) cache un malaise plus profond au sein du vestiaire parisien, où l'attaquant est plus isolé que jamais depuis sa prolongation. Celle-ci prévoyait en effet qu'il devienne l'unique star de l'effectif et que Neymar soit transféré...