PSG : Mbappé fait une nouvelle grande annonce pour la saison prochaine

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Personne n’arrête Kylian Mbappé. Auteur de son 54e but de l’année pour donner la victoire hier contre la Grèce, l’attaquant du PSG a battu un nouveau record et n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. La raison ? Le buteur de 24 ans vise désormais le Ballon d’Or et ne s’en cache même plus.