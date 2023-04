PSG : Galtier fait une annonce retentissante sur son avenir et le Mercato

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

"On bénéficie du retour de Marco Verratti, mais on aura l'absence de Nuno Mendes. Il a fait la séance, mais ses sensations ne sont pas bonnes sur le plan musculaire. Il y a un principe de précaution."

Verratti

"On connaît tous son importance dans le jeu, dans le vestiaire. Il fait souvent le lien entre les uns et les autres. Il est à la fois jovial, mais aussi concentré sur la compétition. Sa saison a été bonne, mais contrariée par des blessures. Mais dans l'ensemble, sa saison est bonne. Il a prolongé, c'est un joueur important du vestiaire, de par sa connaissance tactique, sa capacité à être le liant sur le terrain, il est aussi celui qui déclenche des passes très importantes dans le coeur du jeu. Il est disponible pour demain (vendredi)."

"Je me projette pour être l'entraîneur du PSG la saison prochaine"

Son avenir

"Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur du PSG la saison prochaine."

Le bilan de fin de saison

"Il y aura a un bilan qui sera fait en fin de saison, même si j'échange beaucoup avec Luis Campos et avec notre président. Ce bilan sera fait. Il ne faudra pas oublier que c'était une saison singulière, avec une compétition internationale, la plus belle, en plein milieu. Automatiquement, il faudra bien analyser ce qu'il s'est passé sur la première partie de saison et la deuxième partie. Pourquoi, pour quelles raisons ? Est-ce qu'il y a un manque de visibilité ? Je ne le crois pas, on sait sur quoi nous devons axer notre réflexion pour améliorer notre effectif et notre jeu. Est-ce que cette saison va faire réfléchir certains joueurs sur l'envie éventuelle de venir à Paris ? Croyez-moi que beaucoup de joueurs veulent rejoindre le PSG."

Ekitike

"Il n'y a pas de problème, Hugo Ekitike travaille sérieusement. Il travaille plus que d'autres joueurs quand il n'a pas de temps de jeu. Il y a aussi l'architecture de l'équipe. Les circonstances font que l'effectif est affaibilit et qu'il est confronté à une très grande concurrence, avec Kylian et Leo. On va voir ce qu'il va se passer sur les matchs qui arrivent. Mais il n'y a pas de problème entre Hugo et moi. Evidemment qu'il n'est pas heureux de la situation, mais il travaille beaucoup à l'entraînement."

Son état mental après la polémique

"Bien, je suis très focus sur le travail. Le travail permet d'être actif. Je suis très actif avec le staff, avec les joueurs. Je connais l'importance d'aller chercher ce titre. Par rapport à tout l'extra-sportif, je suis focus sur le travail. Je me projette aussi sur l'avenir, j'ai pas mal de travail en ce sens. Mon cerveau est en permanence en activité pour être concentré sur les matchs pour aller chercher ce titre".

