FC Barcelone : l'Inter Miami veut attirer un chouchou de Messi comme coach

Phil Neville n’est plus l’entraîneur de l’Inter Miami. Le technicien, ami et ancien coéquipier à Manchester United ainsi qu’en sélection de David Beckham (propriétaire et président de la franchise), a été démis de ses fonctions ce jeudi. La jeune franchise très ambitieuse est actuellement à la dernière place de la conférence Est, à cinq points de la dernière place qualificative pour les play-offs.

Le choix Gerardo Martino pour enrôler Messi

Selon le journal catalan Sport, l’Inter Miami envisage de recruter un entraîneur bien connu de Lionel Messi, un certain Gerardo "Tata" Martino. Messi et lui entretiennent de bonnes relations, les deux hommes ont déjà collaboré deux fois : au Barça lors de la saison 2013-2014 et avec la sélection argentine entre 2014 et 2016. L’entraîneur argentin serait jugé idéal pour permettre une adaptation rapide aux Etats-Unis du septuple Ballon d’Or. Cette décision pourrait pousser celui qui est en fin de contrat avec le PSG à poursuivre sa carrière à l’Inter plutôt qu’en Arabie Saoudite. Affaire à suivre.