FC Barcelone, PSG : le message de soutien de Lionel Messi au Maroc

Resté sur le banc de l'équipe du Maroc U23 il y a 3 jours lors du succès des Lionceaux de l'Atlas contre le Brésil (1-0, Aïmen Moueffek (ASSE) s’est activé après le terrible séisme avec son association en aide aux victimes. Le Stéphanois a créé une cagnotte. Et Lionel Messi vient d'avoir lui aussi une pensée pour les victimes du tremblement de terre.

"Mes condoléances aux familles des victimes du tremblement de terre au Maroc et courage aux blessés et aux personnes affectées par ce terrible désastre", a posté l'Argentin sur ses réseaux.

Leo Messi: “My condolences to all the families of the earthquake victims in Morocco and all strength to the injured and people affected by the terrible disaster.” pic.twitter.com/FOfefyQsWY