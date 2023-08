PSG - Mercato : ça s’accélère pour Kolo Muani, l’Eintracht a tranché !

Le PSG a accéléré pour Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort, 24 ans). Si l’on en croit Sky Sports Germany, le club de la Capitale s’est enfin aligné sur les demandes du club allemand, formulant une offre de 80 M€ auquel s’ajouteront plusieurs bonus.

Le directeur sportif de Francfort Markus Krösche aurait en tout cas été informé de la volonté de ses dirigeants de répondre favorablement à cette proposition et le match de Kolo Muani face à Mayence ce dimanche (1-1) était sans doute son dernier en Bundesliga.

Dans l’attente que sa situation ne se règle, l’ancien Nantais reste en tout cas à 100% professionnel. Le média allemand confirme que le Bondynois n’attend que l’aval de l’Eintracht et qu’il est prêt à s’envoler pour Paris immédiatement.

Pour rappel, selon Téléfoot, le PSG a donné à Francfort jusqu’à mardi pour ouvrir la porte à Randal Kolo Muani, faute de quoi Paris activera son plan B en attaque.

