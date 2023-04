PSG - Mercato : Chelsea a devancé Campos pour une pépite du Benfica

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Seulement, Moreira devrait prendre la route de Chelsea ! Le quotidien portugais Record explique que les Blues et les représentants de Moreira sont sur le point de parvenir à un accord pour un futur contrat. Information confirmée par le journaliste italien spécialisé dans les transfert Fabrizio Romano. Le club londonien mène une véritable OPA sur les talents de demain depuis l'arrivée de son investisseur américain Todd Boehly. Le PSG, qui est plutôt sur les talents d'aujourd'hui voire d'hier, a une longueur de retard...

Le calendrier complet du PSG pour la fin de saison

Chelsea are closing in on deal to sign talented winger Diego Moreira [born in 2004] on free transfer from Benfica — he will join in July. 🚨🔵🇵🇹 #CFC



Deal at final stages as Record reported; Chelsea believe he has very interesting potential.



🎥 More: https://t.co/msXT4zhSvL pic.twitter.com/ioCGs2JesZ