PSG - Mercato : le Benfica travaille déjà sur l'après-Gonçalo

Bien parti pour être champion du Portugal, quart-finaliste de la Champions League, le Benfica a en plus le bonheur de décrocher un pactole tous les six mois. L'été dernier, il a vendu Darwin Nunez à Liverpool pour 75 M€. Cet hiver, Enzo Fernandez a pris la route de Chelsea pour 120 M€. Et lors de la prochaine intersaison, c'est Gonçalo Ramos qui pourrait mettre les voiles. A 21 ans, pour sa première saison pleine chez les pros, l'attaquant a fait feu de tous bois (24 buts, 10 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues). Et même s'il n'a pas spécialement brillé contre lui en phase de poules de la Champions League, le PSG songerait à lui.

Un Argentin de River pour lui succéder

Toujours prêt à vendre un joueur du moment qu'il récupère un gros chèque, le SLB prépare déjà l'après-Gonçalo. Selon Ekrem Konur, il aurait pris contact avec River Plate pour Lucas Beltran, qui a quasiment le même âge (22 ans) et réalise de très bons débuts avec River Plate, où il est arrivé l'été dernier en provenance de Colon Santa Fe. Beltran viendrait forcément pour prendre la suite de Gonçalo puisque Roger Schmidt fait jouer son équipe avec une seule pointe (en 4-2-3-1)...